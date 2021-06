Deus Ex e System Shock, l'autore ai team italiani: Warren Spector a JOIN the Indie 2021

Con l'universo dello sviluppo indipendente in costante crescita, sono sempre più i team attivi anche in territorio italiano, pronti a farsi strada in un mercato internazionale sempre più vario e sfaccettato.

Di recente, un evento speciale ha offerto una rinnovata visibilità a molte realtà videoludiche italiane. Nella cornice proposta dall'edizione 2021 di JOIN The Indie, non sono molte software house nostrane hanno potuto raccontarsi all'interno di una cornice dedicata, ma non sono mancati all'appello nemmeno importanti ospiti. Tra questi ultimi, persino Warren Spector, più che celebre autore videoludico, che ha deciso di prendere parte all'evento per rivolgere un messaggio ai nuovi sviluppatori.

Con un intervento di circa una quindicina di minuti, lo storico autore di Deus Ex e System Shock, ha raccontato la propria esperienza personale, ricordando i tempi in cui ancora era un semplice appassionato di videogiochi. Per plasmare il suo primo titolo, ricorda, ebbe a disposizione un budget di 225.000 dollari (ma ne spese oltre 270.000!) e...un solo colore, il verde! Un racconto prezioso e carico di passione, che potete recuperare in apertura a questa news, con sottotitoli in italiano.



