Deus Ex tonerà in Unreal Engine 5? Eidos Montréal assume per un gioco co-op

Circa un anno fa avevano iniziato a fare capolino in rete i primi rumor su di un nuovo Deus Ex destinato a rivelarsi un progetto decisamente ambizioso. Da allora non vi sono state conferme ufficiali da parte di Eidos Montréal, che tuttavia ora ha pubblicato alcuni annunci di lavoro piuttosto interessanti.

Nello specifico, la software house è al momento in cerca di un Senior Game Designer da aggiungere al proprio team. Compito di quest'ultimo sarà contribuire alla realizzazione di un "progetto completamente nuovo". Ai candidati per la posizione è richiesta la conoscenza dell'Unreal Engine 5, a conferma che questo gioco misterioso sfrutterà il motore grafico di Epic Games, con un debutto verosimilmente in programma su hardware quali PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Dettaglio ancora più interessante, Eidos Montréal è in cerca di professionisti con esperienza nel campo di titoli con elementi cooperativi. È dunque evidente che questo nuovo progetto della software house non si limiterà a offrire un'esperienza di tipo single player, ma sfoggerà invece un'anima più o meno marcatamente multigiocatore.



Purtroppo dall'annuncio di lavoro è impossibile ipotizzare quale titolo potrebbe star prendendo forma nelle fucine creative di Eidos Montréal, ma in seguito ai rumor su di un ritorno di Deus Ex, i pensieri vanno verso il possibile annuncio di un Deus Ex 3.