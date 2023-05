Deus Ex tornerà? Anche il doppiatore di Adam Jensen sogna un nuovo gioco

Dopo l'uscita di Deus Ex Mankind Divided nel 2016, la serie di Deus Ex è sparita dai radar e nessun nuovo episodio ha visto la luce da allora. I fan tuttavia non hanno dimenticato l'iconica serie oggi sotto il controllo di Embracer Group, e nemmeno l'interprete di Adam Jensen, protagonista degli ultimi due giochi principali.

Rispondendo ad un follower su Twitter che chiedeva quando sarebbe iniziata la prossima storia di Adam, il doppiatore Elias Toufexis ha risposto dicendo che bisogna chiedere ad Embracer Group e lo sviluppatore Eidos Montreal in quanto "anche io mi sto chiedendo la stessa cosa". Già negli scorsi anni il doppiatore di Adam Jensen confessò di voler lavorare di nuovo a Deux Ex, ed ancora adesso Toufexis si augura il ritorno della serie. Tuttavia, la sua risposta lascia intendere che al momento nessun nuovo Deux Ex sia all'orizzonte, o quantomeno che lui non sia al corrente di eventuali piani per il ritorno del franchise.

Ad oggi, comunque, non sembrano esserci segnali per un terzo gioco di Deux Ex incentrato sulla figura di Adam Jensen, sebbene in passato non siano mancate voci di corridoio su un possibile nuovo titolo: nell'estate del 2022 Jeff Grubb aveva parlato del possibile ritorno di Deux Ex affermando che Eidos Montreal avesse l'intenzione di ritornare sul brand quanto prima. Ad oggi, però, le voci non hanno trovato alcuna conferma: chissà se Embracer vorrà davvero puntare nuovamente sulla serie, in futuro.