Deus Ex tornerà e farà ciò che non è riuscito a fare Cyberpunk 2077: il rumor di Grubb

Nel corso di una nuova diretta di Giant Bomb, il noto insider Jeff Grubb è tornato alla carica per rivelare un intrigante retroscena riguardante Eidos Montreal e il futuro della serie di Deus Ex. Secondo quanto rivelato durante il livestream, il franchise Sci-Fi non è destinato a morire come alcuni temevano dopo Mankind Divided.

Stando alle poche informazioni diffuse da Jeff Grubb, Eidos Montreal ha riacquisito fiducia dopo l'acquisizione portata a termine da Embracer Group e sogna adesso di ritornare a lavorare sulla serie con protagonista Adam Jensen. A quanto pare Square-Enix non sembrava particolarmente interessata a dare un degno prosieguo alla serie dopo Deus Ex Mankind Divided, ma le possibilità di lavorare ad un nuovo capitolo dovrebbero incrementare notevolmente una volta che la trattativa sarà formalizzata.

Un interessante dettaglio che Grubb non ha mancato di precisare, è che con il prossimo Deus Ex il team di Eidos Montreal ha intenzione di "fare ciò che non è riuscito a fare Cyberpunk 2077". Quello di CD Projekt RED è stato un progetto attesissimo dai fan dell'immaginario cyberpunk, ma sfortunatamente il titolo ha presentato mancanze tecniche e contenutistiche che hanno impedito all'action game di rispettare pienamente le aspettative. Riuscirà il prossimo Deus Ex - se mai dovesse davvero arrivare - ad avere successo laddove Cyberpunk 2077 ha fallito?

Il doppiatore di Adam Jensen ha affermato di voler tornare a lavorare su Deus Ex, ma al momento non abbiamo conferme ufficiali che il franchise continuerà con un episodio per PS5 e Xbox Series X|S.