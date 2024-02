Dev for Dummies oggi su Twitch, si parla di localizzazione, traduzione e adattamento

Torna sul canale Twitch di Everyeye.it Dev for Dummies, la video rubrica condotta da Alessandro Bruni e Alberto Belli (CEO e fondatore di Gamera Interactive) che di puntata in puntata ci offrirà il suo punto di vista su diversi argomenti legati al "dietro le quinte" dell’industria dei videogiochi.

Una trasmissione pensata per unire divulgazione ed intrattenimento, le live lasceranno spazio alle domande del pubblico sui temi trattati di volta in volta, che nella seconda parte di ciascuna diretta ci aiuteranno ad arricchire la discussione ed alimentare le sfumature didattiche del format.

In onda oggi alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye (e tutti i lunedì alla stessa ora), i temi principali della nuova puntata sono doppiaggio e localizzazione, questione spesso al centro di accesi dibattiti fra le fila dell'utenza. Parleremo dunque delle ragioni alla base della scelta di doppiare a meno un titolo, dei costi richiesta da una localizzazione totale o parziale, e più in generale di quella dissonanza che spesso può venire a crearsi tra le aspettative del pubblico e le scelte di publicher e team di sviluppo.

Uno spazio quindi per apprendere e capire meglio come strutturare una compagnia che sviluppa videogiochi nel nostro paese e quale ostacoli affrontare per arrivare a pubblicare un videogioco di successo. Alessandro e Alberto risponderanno a tutte le vostre domande durante la diretta, potete quindi intervenire con qualsiasi quesito sul tema.