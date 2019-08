Il Dev Kit di PS5 è reale, lo conferma un artista di Codemasters

A inizio settimana il sito Let's GO Digital ha diffuso l'immagine di un presunto prototipo di Dev Kit PlayStation 5 che molti hanno scambiato persino per il design finale della console. Sarà questo il look definitivo di PS5? Sicuramente no.

A confermare la natura dell'oggetto misterioso (fino a un certo punto) è Matthew Stott, Senior Artist di Codemasters che ha sciolto ogni dubbio con un messaggio pubblicato su Twitter: "è un Dev Kit, ne abbiamo alcuni in ufficio", poche parole che testimoniano in ogni caso anche l'interesse della compagnia inglese per le piattaforme di prossima generazione.

Come noto l'aspetto dei Dev Kit è molto differente rispetto a quello delle console vere e proprie, non aspettatevi dunque un look simile per PlayStation 5. Il design del Dev Kit è opera di Yusuhiro Ootori e questo farebbe pensare al suo nome alla guida del team che si sta occupando dell'aspetto ufficiale e definitivo della prossima console Sony, al momento però si tratta solamente di speculazioni.

L'unica certezza è che il Dev Kit ritratto nei brevetti diffusi da Let's GO Digital esiste e sembra essere già in possesso di vari studi sparsi per Europa, Nord America e Asia. Alcuni tecnici hanno analizzato il Dev Kit ipotizzando una PS5 più silenziosa rispetto a PlayStation 4 e PS4 PRO, voi cosa ne pensate?