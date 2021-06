Deviation Games si allea con Sony: in sviluppo una 'Mega IP' per console PlayStation

Salendo sul palco dello show digitale Kickoff Live, i vertici di Deviation Games hanno confermato di aver stretto una partnership con Sony Interactive Entertainment per sviluppare una nuova proprietà intellettuale, supponiamo, in esclusiva per console PlayStation.

Al timone di questo progetto misterioso ci saranno Dave Anthony e Jason Blundell, rispettivamente ex Game Director ed ex Produttore Esecutivo di Treyarch. Pur rimanendo indipendente, il team diretto da Blundell ed Anthony (nei loro nuovi ruoli di COO e CEO di Deviation Games) lavorerà ad una nuova proprietà intellettuale ad alto budget sotto l'egida di Sony e della sua branca videoludica di SIE.

Il titolo in questione, di conseguenza, dovrebbe approdare rigorosamente in esclusiva su piattaforme del colosso tecnologico giapponese, anche se non sappiamo se il gioco sarà crossgen o se, al contrario, verrà proposto in esclusiva su PlayStation 5. Le uniche indicazioni sulla natura e sulle ambizioni che accompagnano questo titolo le fornisce, seppure indirettamente, il presentatore e organizzatore dell'evento Kickoff Live Geoff Keighley nel riferirsi a questo gioco come ad una "Mega IP", ma senza specificare il genere di riferimento (sarà uno sparatutto come i lavori precedenti di Anthony e Blundell?) o tantomeno la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce in futuro.

A chi ci segue, ricordiamo che nei mesi scorsi le alte sfere di Sony Interactive Entertainment hanno confermato di aver stretto una collaborazione con Haven Studio per produrre un gioco in esclusiva PlayStation con la nuova software house fondata da Jade Raymond, l'ex boss di Ubisoft Toronto, EA Motive e delle divisioni di Stadia Games and Entertainment.