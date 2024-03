Deviation Games ha chiuso i battenti: lavorava su un'IP AAA per PS5

Dopo 2 anni molto difficili, che hanno visto il fondatore lasciare lo studio e numerosi sviluppatori venire licenziati, Deviation Games ha ufficialmente chiuso i battenti. Ad annunciarlo è stato il capo delle Risorse Umane Kriste Stull su LinkedIn, ma al suo messaggio si sono aggiunti anche quelli di altri dipendenti in cerca di nuove opportunità.

"È con dolore che annunciato la chiusura di Deviation Games", ha scritto Stull. "Voglio esprimere la mia più grande gratitudine all'intero team. Grazie per il vostro duro lavoro, per la dedizione e i contributi offerti a Deviation; sono incredibilmente felici per l'opportunità che ho avuto di lavorare con ognuno di voi". Oltre al post della responsabile delle Risorse Umane, su LinkedIn è possibile trovare anche quelli del Senior Character Artist Alec Hunstad e dello User Interface Engineer Andrew Carrol, i quali si dicono aperti a nuove opportunità dopo la chiusura dello studio.

Deviation Games è stata fondata a Los Angeles nel 2020 da Dave Anthony e Jason Blundell, due veterani del franchise di Call of Duty. Nel 2021 ha annunciato una collaborazione con Sony per lo sviluppo di una nuova IP AAA PlayStation. Gli anni successivi non si sono tuttavia rivelati facili, dal momento che lo studio ha dapprima dovuto affrontare l'addio di Blundell del 2022 (che a quanto pare ora lavora proprio per Sony Interactive Entertainment) e poi l'ondata di licenziamenti del 2023. Il destino dell'IP PlayStation alla quale stavano lavorando non è noto, ma è altamente provabile che sia stata cancellata. Il gioco non è mai stato annunciato, ma alcuni indizi emersi negli anni scorsi lo descrivevano come un live service per PS5.