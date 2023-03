Deviation Games, come sarà il nuovo gioco AAA su PS5? Nuovi indizi dal web

Negli ultimi mesi del 2022 si sono susseguite alcune informazioni circa lo sviluppo di una 'Mega IP' di Deviation Games, che si è alleata con Sony. Sono passate ormai parecchie settimane dalle informazioni sopraggiunte in merito. Eppure, qualcosa sembrerebbe essersi mossa a tal proposito, con alcuni dettagli trapelati da LinkedIn.

Le novità in precedenza emerse sulla possibilità che l'esclusiva PS5 di Deviation Games possa essere un FPS a supporto continuo provenivano da Oops Leks. Invece, le ultime informazioni trapelate in rete derivano dall'account - all'interno della sopracitata piattaforma - appartenente a Derek Sunshine, Design Director presso Deviation Games.

Secondo il profilo LinkedIn di Sunshine, il nuovo titolo in approdo su PS5 sarà caratterizzato da una modalità in single player e cooperativa. Ciò significa, dunque, che il venturo FPS a supporto continuo possa essere incentrato solo su dinamiche PVE, lasciando da parte una componente più competitiva con gli altri utenti che popoleranno il mondo di gioco.

Non vi è modo di stabilirlo con certezza, soprattutto a fronte delle poche informazioni disponibili sul progetto in arrivo prossimamente. Al di là dell'aggiornamento del profilo LinkedIn del Design Director di Deviation Games, (ove adesso è riportato che egli - Derek Sunshine - è il Design Director di un gioco AAA studiato per la modalità solo e co-op), non è emersa alcuna novità ufficiale dal team o da Sony.

Si attendono dunque ulteriori riscontri nelle prossime settimane, nell'attesa che emergano ulteriori dettagli sul futuro del progetto.