Deviation Games: l'esclusiva PS5 è stata cancellata, secondo un rumor

Deviation Games è stata recentemente colpita da numerosi licenziamenti, e sono molti a sospettare che l'esclusiva PlayStation 5 promessa dal team statunitense potrebbe non vedere mai la luce. A confermare la peggiore delle ipotesi è stato il giornalista ed insider Colin Moriarty.

Nel corso di un recente podcast tenuto sul canale YouTube Last Stand Media, Colin Moriarty ha confermato che il progetto finanziato da Sony e che avrebbe dovuto approdare su piattaforme PlayStation è ormai stato cancellato. La notizia è stata riferita all'insider da una fonte anonima poche settimane fa, poco prima che emergesse la notizia riguardante l'ondata di licenziamenti che ha decimato i dipendenti in forza allo studio.

Secondo la personale opinione di Moriarty, si tratta in definitiva di una notizia positiva per i possessori di PlayStation, che non avranno un "caso Redfall" sulla propria console, ovvero un progetto che, probabilmente, non rispettava gli standard qualitativi di Sony.

Le prime avvisaglie che lasciavano intuire una situazione non propriamente stabile all'interno di Deviation Games risalgono a settembre dello scorso anno, quando il fondatore Jason Blundell ha lasciato la compagnia. Al momento né Deviation Games né Sony hanno commentato in via ufficiale la questione, dunque rimaniamo in attesa ulteriori aggiornamenti dalle parti direttamente coinvolte.