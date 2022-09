Deviation Games lavora ad un gioco AAA per PS5 ma il fondatore lascia lo studio

Nel 2021 Deviation Games ha stretto una partnership con PlayStation per lo sviluppo di un gioco AAA per PlayStation 5, un progetto apparentemente molto ambizioso ma che dovrà continuare senza il supporto del fondatore dello studio, Jason Blundell.

Con una nota diffuso sui canali della compagnia, Blundell ha annunciato di aver lasciato Deviation Games, lo studio sarà diretto dal co-fondatore Dave Anthony nel ruolo di CEO e Game Director. Louis Castle (co-fondatore di EA Westwood Studios) è invece ora il Vice Presidente dello Sviluppo di Deviation Games.

La separazione tra le parti sembra essere avvenuta in maniera consensuale ed amichevole con Blundell desideroso di lanciarsi in nuove avventure professionali. Deviation Games è un team composto da veterani dell'industria dei videogiochi con nomi di spicco che hanno lavorato su produzioni come God of War, Call of Duty e altri progetti AAA per PC e console.

Secondo alcuni rumor il nuovo gioco di Deviation Games sarà un FPS AAA a supporto continuo, non ci sono però ancora conferme in merito, al momento sappiamo solamente che lo studio sta collaborando con PlayStation alla produzione di un gioco esclusivo per PlayStation 5, probabilmente una nuova IP ma si parla anche di un gioco basato su un franchise già esistente. Tanti rumor, poche certezze.