Deviation Games e l'ondata di licenziamenti: l'IP PS5 è stata cancellata?

Dalla fine di marzo ad oggi si è parlato a più riprese del nuovo gioco AAA su PS5 di Deviation Games e degli indizi dal web che hanno portato a pensare che la compagnia fosse al lavoro su un FPS a supporto continuo. Ciononostante, adesso emergono informazioni sulla possibile cancellazione del titolo per problematiche connesse al budget.

A distanza di pochi giorni dalla pervenuta notizia sull'ondata di licenziamenti in Deviation Games per il team al lavoro sull'esclusiva PS5, sembrerebbe che l'alleanza stretta dal team di sviluppo con Sony non stia andando a buon fine: a quanto pare, infatti, il fantomatico progetto Game As A Service potrebbe essere stato eliminato. L'idea, sopraggiunta in seguito alla riduzione dell'organico di Deviation Games, si collega ad alcune informazioni reperite dal profilo LinkedIn del Chief Operating Officer di Deviation Games (Shaun E.) che ha lavorato per l'azienda dall'ottobre 2019 al mese di ottobre 2021.

Come possiamo leggere dalla pagina del noto portale, sappiamo che egli "Ha gestito i rapport e il budget con Sony Interactive Entertainment, il nostro partner editoriale, e ha implementato, attraverso una rete remota, i requisiti necessari per lavorare con Sony". Inoltre, Shaun E. ha "supervisionato i rapporti e il budget (oltre 50 milioni di dollari) con tutti i fornitori di outsourcing globali". Le ragioni del licenziamento in massa dei dipendenti della software house potrebbero essere quindi correlate all'eccesso di budget richiesto per lo sviluppo della nuova IP. Tuttavia, non è da escludere che Sony possa anche aver deciso di terminare i lavori sul titolo proprio a causa dell'alta quantità di risorse economiche necessarie. Nella speranza che la stessa Sony rilasci nuove informazioni in via ufficiale, quindi, non ci resta che attendere che il colosso giapponese rilasci dei chiarimenti rispetto alle novità degli ultimi giorni.