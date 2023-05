Deviation Games: ondata di licenziamenti per il team al lavoro sull'esclusiva PlayStation

Quando ha stretto l'alleanza con Sony, Deviation Games ha confermato di essere al lavoro su una 'Mega IP' per console PlayStation. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto materiale del progetto in questione, e sembra che lo studio non stia navigando in buone acque in quest'ultimo periodo.

A settembre del 2022 Deviation Games ha assistito alla partenza del fondatore, mentre nelle ultime ore giungono voci riguardanti un massimo di 90 dipendenti licenziati dalla dirigenza della compagnia. Diversi ora ex dipendenti di Deviation hanno annunciato la loro partenza sui social media, con il software engineer Kyle Perras che dichiara: "il mio studio si è recentemente imbattuto in una situazione difficile ed è stato costretto a fare una serie di licenziamenti in cui sono rientrato anche io". I licenziamenti sono stati confermati ufficiosamente da una fonte in contatto con Video Games Chronicle, ma attendiamo naturalmente eventuali aggiornamenti ufficiali da parte di Deviation Games.

Come accennato in apertura, lo studio sta sviluppando una IP originale che sarà pubblicata da Sony Interactive Entertainment. Secondo quanto riferito in passato, Deviation contava su oltre 100 collaboratori nel 2021 quando ha firmato l'accordo con Sony. Nel momento in cui scriviamo, la compagnia non ha nessun ruolo aperto a sviluppatori e autori che volessero unirsi al loro progetto.