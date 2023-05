Devil May Cry 1 vs 2 vs 3: qual è il miglior gioco di Dante?

Nata su PlayStation 2 nel 2001, la serie di Devil May Cry è ben presto divenuta una delle più amate di sempre tra i franchise di casa Capcom, capace di regalare adrenalina, stile e coinvolgimento attraverso un Action tra i più frentici e spettacolari mai visti nel panorama videoludico.

Nel corso degli anni la serie è andata avanti per più giochi ed attraverso più generazioni: dopo un Devil May Cry 4 bello ma dal successo meno esplosivo del previsto, Capcom optò per un reboot realizzato in collaborazione con Ninja Theory, noto come DmC Devil May Cry e creato nel tentativo di dare nuova linfa vitale alla serie. Ma i fan volevano il ritorno della serie originale, del vero Dante che hanno amato alle origini, e la compagnia nipponica li ha accontentati negli anni più recenti attraverso un eccellente Devil May Cry 5 (quanto eccellente ve lo ricorda la nostra recensione di Devil May Cry 5 Special Edition) che ha riportato i brand ai fasti di un tempo. Noi però vogliamo soffermarci sulle origini della serie, in particolare sui primi tre episodi visti per l'appunto su PS2, e chiedervi quale ritenete sia il miglior Devil May Cry di quell'epoca.

Il capostipite si può considerare di fatto un Action rivoluzionario, avendo dato vita ad un nuovo modo di intendere il suo genere di appartenenza. Mai fino a quel momento si era visto un gioco di pura azione con simili ritmi e che permettesse anche di inanellare combo per dare vita a mosse coreografiche e spettacolari. Da qui viene coniato il termine "Stylish Action" per riferirsi a questo tipo di giochi d'azione. Il tutto senza dimenticare una cornice audiovisiva per l'epoca impressionante, un'atmosfera gotica da brividi ed il carisma di Dante, uno dei protagonisti più iconici ed amati dal pubblico. Il primo capitolo è un simbolo dell'epoca PS2, e non è un caso che per molti sia il miglior gioco di Devil May Cry fin qui realizzato.

Ma dalle stelle si passò velocemente alle stalle, e con Devil May Cry 2 si compie un passo indietro così brusco da mettere a repentaglio il proseguo del franchise stesso. Sviluppato da un team interno di Capcom completamente diverso e con una lavorazione problematica alle spalle, il secondo episodio della serie è generalmente considerato la pecora nera della serie: ritmo più lento, difficoltà quasi inesistente, scenari e bestiario dalla scarsa ispirazione e generale mancanza di idee, Devil May Cry 2 sembra un lontanissimo parente del suo predecessore e lasciò un forte amaro nella bocca dei fan. Qualche spunto però non mancava, come ad esempio la possibilità di effettuare acrobazie e manovre evasive più immediate, oltre all'amuleto Trigger Heart volto a personalizzare il Devil Trigger, la trasformazione demoniaca di Dante.

Ma gli insoddisfacenti risultati del secondo gioco sono serviti da lezione per Capcom, che con Devil May Cry 3 Dante's Awakening fa letteralmente resuscitare il brand. Il terzo capitolo è di fatto la vera e propria evoluzione di quanto visto nel primo titolo: il concept di gioco viene elevato all'ennesima potenza portando ad una profondità, varietà e complessità del combat system capace di lasciare senza fiato anche per il ritmo indiavolato con cui si svolgono gli scontri. Tutto diventa ancora più sofisticato tra grafica all'avanguardia, musiche adrenaliniche ed il ritorno ad atmosfere cupe ed immersive. Devil May Cry 3 mostra anche una maggior cura in chiave narrativa: prequel del capitolo originale, ci mette nei panni di un Dante ancora giovanissimo e nel pieno della sua rivalità con il fratello gemello Vergil. L'epicità dei loro confronti sono un altro dei motivi per cui Devil May Cry 3 è un prodotto indimenticabile, sia nell'edizione standard che nella sua Special Edition.

Cacciatori di demoni, la parola passa a voi: diteci quale tra i primi Devil May Cry è effettivamente il migliore, e perché!