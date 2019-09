Devil May Cry 2 arriva su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

A 16 anni di distanza dal debutto originale, Devil May Cry 2, il capitolo certamente più discusso della serie stylish-action curata da Capcom, è da oggi disponibile su Nintendo Switch. La compagnia di Osaka ha approfittato dell'occasione per pubblicare il trailer di lancio di questa nuova edizione del titolo.

"Ambientato dopo gli eventi di Devil May Cry, questo seguito introduce ulteriori tecniche nell’arsenale di Dante per condurti verso nuove vette di stile. Usa la corsa a muro per raggiungere una posizione di vantaggio, poi assali i tuoi nemici con uno sbarramento di fuoco usando Rain Storm. Interpreta nuovamente il ruolo di Dante, oppure scegli Lucia, la nuova femme fatale che predilige i pugnali ai proiettili e sfrutta al massimo la propria velocità con riflessi fulminei. Incrementa la barra Devil Trigger, quindi assumi le sembianze di un demone con poteri e velocità massimizzati. In forma di demone, Dante e Lucia possono usare i Devil Hearts, degli amuleti che conferiscono loro poteri speciali, come l’abilità di volare, la supervelocità o persino la capacità di rallentare il tempo. Devil May Cry 2 introduce inoltre una modalità bonus sbloccabile, Bloody Palace, in cui i giocatori sono chiamati a guadagnare sfere rosse debellando ondate consecutive di nemici".

Devil May Cry 2 è disponibile da oggi su Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro. Approfitterete dell'occasione per tornare a vestire i panni di Dante?