Devil May Cry 3: Capcom annuncia misteriosi 'contenuti speciali' per la versione Switch

Capcom ha stuzzicato le fantasie dei fan di Dante e compagnia annunciando l'arrivo di qualcosa di speciale per la versione Nintendo Switch di Devil May Cry 3 Special Edition, attraverso la voce di Matthew Walker, noto sviluppatore dello società.

Il video pubblicato sulla pagina Twitter di Capcom vede infatti protagonista lo stesso Walker alle prese con l'annuncio. Lo sviluppatore, dopo aver svelato l'arrivo di qualche extra non meglio precisato, ha affermato che verranno rivelate nuove informazioni in tre date specifiche: il 16 gennaio 2020, il 30 gennaio 2020 e il 13 febbraio 2020.

Tra le altre cose Matthew Walker ha dichiarato: "Sappiamo che questo gioco occupa un posto speciale in tutti i vostri cuori e quindi abbiamo voluto mostrare il nostro apprezzamento. Immagino che possiate dire che ci sentiamo molto motivati ad aggiungere qualche extra che pensiamo possano piacervi molto".

La Devil May Cry 3 Special Edition, rispetto all'originale, permette di affrontare l'avventura nei panni di Vergil, il fratello di Dante. Al di là dei contenuti extra appena annunciati, questa nuova versione dovrebbe essere caratterizzata da tutti gli elementi comparsi nella Devil May Cry HD Collection per PS4 e Xbox One. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch uscirà il 20 febbraio 2020.