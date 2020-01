Devil May Cry 3 per Nintendo Switch vanterà un'altra caratteristica esclusiva

In vista dell'approdo di Devil May Cry 3: Special Edition su Nintendo Switch, Capcom sta facendo davvero le cose in grande. L'edizione per l'ibrida di Kyoto, infatti, vanterà alcune caratteristiche esclusive mai apparse nelle precedenti iterazioni della terza avventura di Dante.

Qualche settimana fa eravamo già venuti a conoscenza della possibilità di cambiare in qualsiasi momento lo stile di combattimento, passando tra Swordmaster e Gunslinger in base alle necessità. Ebbene, questa non sarà l'unica caratteristica esclusiva: con un video-messaggio, il produttore Matt Walker ci ha fatto sapere che i giocatori per Nintendo Switch potranno cambiare al volo anche le armi, attingendo all'intero arsenale senza alcuna limitazione.

Nelle altre versioni di Devil May Cry 3: Special Edition è possibile solamente "switchare" tra due armi a distanza oppure tra due armi corpo a corpo. Su Switch, invece, non ci sarà alcun limite, e durante il normale gameplay sarà possibile scegliere una qualsiasi delle armi presenti nell'inventario del figlio di Sparda. Alle armi a distanza sarà sarà assegnato il tasto ZL, mentre a quelle corpo a corpo il pulsante ZR. Con un semplice tocco sarà possibile passare da un'arma all'altra in rapida successione, mentre una pressione prolungata richiamerà un menu radiale grazie al quale i giocatori potranno scegliere l'arma desiderata.

Ciò contribuirà a rendere il gameplay ancora più fluido e frenetico. Cosa ne pensate? Prima di lasciarvi, ricordiamo che il 13 febbraio verrà rivelata un'altra caratteristica esclusiva, mentre l'approdo di Devil May Cry 3: Special Edition su Nintendo Switch è previsto per il 20 febbraio.