Devil May Cry 3, il primo scontro tra Dante e Vergil: epicità indimenticabile

Dante e Vergil sono due tra i personaggi più iconici e carismatici mai creati da Capcom. I due fratelli, personaggi principali di Devil May Cry, hanno saputo regalare emozioni e momenti incancellabili ai fan, soprattutto attraverso le loro spettacolari battaglie nel corso di Devil May Cry 3 Dante's Awakening.

Il terzo capitolo pubblicato originariamente su PlayStation 2 nel 2005, e riproposto sempre sul monolite nero di Sony un anno dopo tramite la Special Edition, è un prequel ambientato diversi anni prima rispetto al primo episodio, e ruota tutto attorno alla rivalità tra i due figli del leggendario cavaliere nero Sparda. Nell'originale Devil May Cry (volete scoprire a proposito qual è il Devil May Cry più bello?) la figura di Vergil è presente attraverso l'alter ego Nelo Angelo, il cavaliere oscure al servizio di Mundus che si scontra più volte con Dante durante la sua avventura in quel di Mallet Island, per poi non fare nessuna comparsa nel successivo Devil May Cry 2. Bisognerà dunque aspettare Devil May Cry 3 prima di conoscere più a fondo il sinistro antagonista, dal carattere freddo e spietato opposto a quello del gemello più ironico e sopra le righe.

Quando gli eventi del terzo gioco hanno inizio, Dante e Vergil non si incontrano da molto tempo: mentre il primo sta per avviare la sua agenzia da cacciatore di demoni ancora sprovvista di un nome definitivo, il secondo è alla continua ricerca di potere, divenuto adesso il leader delle sue legioni demoniache e spalleggiato dal servitore Arkham con il quale sta cercando un modo per risvegliare la Temen-ni-gru, un'imponente torre che separa il mondo degli umani da quello demoniaco. La chiave per riattivare il portale risiede nell'amuleto diviso a metà che Eva, madre di Dante e Vergil, ha donato ai suoi figli: la versione completa è uno degli elementi necessari per riattivare la Temen-ni-gru. Ecco dunque che Vergil attira Dante all'interno della torre ancora non del tutto riemersa, nel tentativo di recuperare l'altra metà dell'amuleto per ricongiungerla alla sua.

Sin dai primi momenti, dunque, Devil May Cry 3 genera elevate aspettative verso il tanto atteso scontro tra i due gemelli, il cui primo confronto si verificherà sulla cima della Temen-ni-gru durante la prima metà dell'avventura. Dopo una rocambolesca esplorazione della struttura demoniaca e qualche adrenalinica battaglia con le creature diaboliche che la abitano, Dante giunge in cima alla torre, ritrovandosi finalmente davanti a Vergil.

Un veloce scambio di parole provocatorie, e la battaglia ha inizio, sotto la pioggia ma anche di fronte ad una gigantesca luna piena che rende ancora più epico e suggestivo lo scenario in cui si svolge il combattimento. I due si affrontano senza esclusione di colpi dando sfoggio delle loro più efficaci tecniche con la spada, ma alla fine è Vergil a trionfare in questa prima occasione, recuperando l'amuleto di Dante e trafiggendolo infine con la sua stessa spada, la Rebellion. Proprio quest'ultima azione ha conseguenze inaspettate: la Rebellion sembra risvegliarsi permettendo così a Dante di scatenare i suoi poteri ancora sopiti, permettendogli finalmente di avere libero controllo della sua trasformazione demoniaca che lo rende più potente.

La prima sfida con il gemello è dunque persa, ma la partita per Dante è ancora aperta. Non sarà l'ultimo scontro tra i due durante gli eventi di Devil May Cry 3, ma la loro prima battaglia ha un fascino unico quanto basta per renderla speciale, anche solo grazie alla splendida cornice visiva e le mosse coreografiche che caratterizzano lo scontro. Ancora oggi, uno dei momenti più belli mai offerti dalla serie di Devil May Cry.

Ma considerato che l'eterna rivalità tra i due fratelli ha un ruolo cruciale all'interno di tutto il franchise, la domanda sorge spontanea: chi è davvero più forte tra Dante e Vergil in Devil May Cry?