Devil May Cry 3 Special Edition annunciato ufficialmente per Nintendo Switch

Dai canali social ufficiali di Capcom arriva finalmente la conferma dello sviluppo della versione Nintendo Switch di Devil May Cry 3 Special Edition, la riedizione del kolossal action del 2006 ambientato nella dimensione a tinte oscure di DMC.

L'edizione speciale di Devil May Cry 3 si differenzia dal titolo originario per la possibilità di affrontare l'avventura nei panni di Vergil, il fratello di Dante. Sotto il profilo strettamente contenutistico, la riedizione in salsa Switch di DMC 3 Special Edition vanterà tutti gli elementi che hanno caratterizzato il titolo approdato nel marzo del 2018 su PS4 e Xbox One all'interno della Devil May Cry HD Collection.

Oltre all'aggiunta di Vergil, e del suo ventaglio di mosse e abilità, assisteremo alla reintroduzione della modalità Bloody Palace, la modifica del sistema di salvataggio e la riformulazione dei livelli di difficoltà.

La versione Nintendo Switch di Devil May Cry 3 Special Edition (qui trovate la nostra recensione di DMC 3 del 2005!)sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2020: con ogni probabilità, il titolo permetterà l'utilizzo del Rumble HD e dei giroscopi per i controlli, oltre ovviamente alla possibilità di passare agilmente dalla modalità Docked a quella Portatile in base alle proprie necessità.