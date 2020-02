Devil May Cry 3 Special Edition: il Bloody Palace giocato in co-op su Nintendo Switch

I giocatori Nintendo Switch avranno di che gioire, quando tra pochi giorni Devil May Cry 3: Special Edition verrà finalmente pubblicato sulla loro console. Si tratta, senza mezzi termini, dell'edizione più completa di sempre per il gioco, comprendente ben tre contenuti esclusivi realizzati per l'occasione.

Stiamo parlando della possibilità di cambiare lo stile di combattimento in qualsiasi momento, del selettore rapido per tutte le armi e della modalità co-op per il Bloody Palace. Proprio quest'ultima si è resa protagonista di una lunga sessione di gameplay andata in onda sul canale YouTube ufficiale di Devil May Cry, e che potete visionare anche voi in replica nel player allegato in cima a questa notizia (a partire dal minuto 9:02).

Grazie a questa novità, dopo aver completato la sezione introduttiva della campagna potrete giocare il Bloody Palace in compagnia di un vostro amico nei panni di Dante e Vergil. Saranno supportate tutte le combinazioni di Joy-con singoli, Joy-Con doppi e Controller Pro, a sarà persino possibile utilizzare dei controlli personalizzati per ogni giocatore e dei salvataggi separati per i due personaggi.

Cosa ve ne pare di questa novità? Prima di lasciarvi alla visione del filmato, ricordiamo che Devil May Cry 3: Special Edition arriverà su Nintendo Switch il 20 febbraio.