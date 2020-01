Devil May Cry 3 per Switch permetterà di cambiare stile di combattimento

Al momento dell'annuncio di Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch Capcom aveva promesso alcune caratteristiche extra esclusive e non presenti nell'edizione originale, senza però scendere nei dettagli. Arrivano ora maggiori informazioni a riguardo.

La casa di Osaka ha svuotato il sacco annunciando la possibilità di cambiare stile di combattimento passando in qualsiasi momento tra Gunslinger e Swordmaster. "Il nuovo sistema per cambiare lo stile vi consentirà di sperimentare una nuova azione di gioco in un modo mai visto prima. Cambiate stile e armi così da creare il vostro stile personale in Devil May Cry 3"

Ci sono però ancora altre novità da svelare, il producer ha fatto sapere in un video che le altre caratteristiche esclusive di DMC3 per Switch verranno rivelate il 16 gennaio, il 30 gennaio e il 13 febbraio, così da annunciare tutto entro la data di lancio, fissata per il 20 febbraio.

Di cosa potrebbe trattarsi? Probabilmente dell'entrata in scena di ulteriori personaggi o di nuove modalità di gioco, per scoprirlo non ci resta che attendere i giorni indicati.