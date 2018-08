Devil May Cry 5: 16 minuti di gameplay offscreen su Xbox One X

Il canale YouTube Gaming Boulevard ha pubblicato un video gameplay di Devil May Cry 5 registrato su Xbox One X in occasione della Gamescom di Colonia in corso proprio in queste ore e fino al 25 agosto.

Il filmato offscreen permette di vedere circa 16 minuti di gameplay, tra cui una boss battle e il finale della demo, oltre a numerose sessioni di combattimento. Nel momento in cui scriviamo Capcom non ha ancora annunciato ulteriori dettagli su Devil May Cry 5, novità in merito sono attese alla Gamescom e al Pax West in programma a Seattle dal 31 agosto al 3 settembre.

Devil May Cry 5 è atteso per i primi mesi del 2019 su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, restiamo in attesa di scoprire la data di lancio ufficiale.