Devil May Cry 5: 22 minuti di gameplay dal Tokyo Game Show 2018

Dopo il nuovo trailer pubblicato nella giornata di ieri, Capcom è salita sul palco del Tokyo Game Show 2018 per tornare a mostrare Devil May Cry 5 in azione con un nuovo video gameplay di 22 minuti: potete visionarlo in cima alla notizia.

La nuova demo, simile a quella mostrata alla Gamescom 2018 di Colonia, è stata giocata interamente su PlayStation 4 dall'inizio alla fine, partendo dal tutorial fino ad arrivare allo scontro finale con il Goliath. Con l'occasione possiamo dare un ulteriore sguardo al sistema di combattimento e alle diverse tipologie di nemici che dovremo affrontare nel corso dell'avventura.

Durante il Tokyo Game Show 2018, inoltre, Capcom ha annunciato la Deluxe Edition di Devil May Cry 5 con i seguenti contenuti:

Armi Devil Breaker: Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender, Mega Buster

Arma di Dante: Cavaliere R

Musica di battaglia: 3 brani da Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4

Voci alternative: annunciatori di stile rango, notifiche titoli

Filmati con azione dal vivo

Per quanto riguarda la versione PC del gioco, invece, sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e consigliati. Secondo le informazioni riportate presso alcuni rivenditori, inoltre, sembra che il titolo possa includere anche una modalità multiplayer online.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.