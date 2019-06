Devil May Cry 5 è tra gli Affari del fine settimana di Steam

Puntuale come ogni fine settimana, Valve ha dato il via ad una serie di interessanti offerte sui giochi del catalogo di Steam. A questo giro, tra i protagonisti della promozione figura anche un titolo molto recente, nonché apprezzato dai giocatori e dalla critica: Devil May Cry 5!

L'action game di Capcom, che dal lancio di marzo ha già piazzato due milioni di copie, è venduto a 39,59 euro, con uno sconto del 34% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Sconto anche per la Deluxe Edition, proposta a 54,32 euro invece di 85,87 euro: al suo interno sono contenuti dei Devil Breaker aggiuntivi per Nero (Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender, Mega Buster), l'arma Cavaliere R di Dante, musiche di battaglia, voci alternative e filmati del making of.

Gli Affari del fine settimana non terminano qui. Ci sono anche gli sconti sul franchise della Formula 1 secondo Codemasters (F1 2018 è proposto a 13,74 euro), su Watch Dogs 2 (8,99 euro), sul Multiplayer Party Pack contenente Duck Game, Move or Die, Ultimate Chicken Horse, Inversus Deluxe e Stick Fight: The Game (23,95 euro) e sui giochi strategici di Paradox Interactive. Maggiori informazioni potete reperirle sul'Home Page di Steam. Tutte le offerte sopramenzionate saranno attive fino alle ore 19:00 di lunedì 3 giugno.