Devil May Cry 5: l'aggiornamento gratuito Bloody Palace è ora disponibile

A meno di un mese dall'uscita, Devil May Cry 5 si aggiorna con l'arrivo dell'attesissimo DLC gratuito Bloody Palace. Capcom ha infatti annunciato che l'aggiornamento è già disponibile per il download e no, nonostante la data non si tratta di un Pesce d'Aprile.

Dalla descrizione ufficiale si legge: "Bloody Palace è una modalità survival che vi metterà contro orde di nemici e boss di crescente difficoltà, gareggiando nel frattempo contro un timer. Gioca tenei panni di Dante, Nero o V, nella modalità Bloody Palace attraverso diversi livelli di nemici e mettete alla prova per davvero le vostre abilità stilose!"

Sta a voi dunque mostrare ai demoni chi sia il vero dominatore dell'Inferno. Devil May Cry 5 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e si è rivelato da subito uno dei titoli più apprezzati della saga ed un graditissimo ritorno.

Per maggiori informazioni a riguardo potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione di Devil May Cry 5 e, se aveste difficoltà nel proseguire nel gioco e nel mazzuolare i vari demoni che lo infestano, sul nostro sito trovate anche la guida di Devil May Cry 5, per muovere i primi passi ingame e provare gli stili di combattimento del titolo Capcom.