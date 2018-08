Devil May Cry 5 è ambientato dopo Devil May Cry 2, conferma il producer Matt Walker

Dopo l'annuncio di Devil May Cry 5 in tanti si sono chiesti a che punto della linea temporale della serie andranno a collocarsi le vicende narrate nel gioco. Oggi abbiamo trovato la risposta a questa domanda.

Il producer Matt Walker ha infatti confermato che Devil May Cry 5 sarà ambientato dopo Devil May Cry 2. La notizia ha entusiasmato i fan, che finalmente potranno scoprire come continua la storia di Dante dopo il controverso secondo capitolo. Alcuni hanno anche ipotizzato un ritorno di Lucia, cacciatrice di demoni che in Devil May Cry 2 aiuta Dante nella lotta contro Arius e Argosax. E voi che ne pensate di questa notizia?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Devil May Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 marzo 2019. Nel corso della GamesCom di Colonia la redazione ha avuto modo di provare con mano il titolo, se siete curiosi di sapere quali sono le nostre impressioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla video anteprima pubblicata sulle nostre pagine. Se invece volete vedere il gioco in azione, potete osservare due recenti video gameplay delle versioni Xbox One X e Playstation 4 standard e alcuni screenshot che ritraggono Nero e Dante impegnati in battaglia.