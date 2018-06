Devil May Cry 5 annunciato ufficialmente con un trailer

Dopo i numerosi rumor emersi negli ultimi giorni, finalmente Devil May Cry 5 è stato annunciato ufficialmente durante la conferenza Xbox E3 2018: il gioco è stato confermato con un trailer che presenta l'ambientazione e i protagonisti.

Come potete vedere in cima alla notizia, il trailer di Devil May Cry 5 ci permette di dare una prima occhiata ai protagonisti e al contesto narrativo, delineando i toni della nuova avventura: a giudicare dal filmato, si direbbe che questa volta avremo un mood ancora più scanzonato e scoppiettante.

Devil May Cry 5 è stato confermato per Xbox One, PlayStation 4 e PC, con uscita fissata nel 2019.