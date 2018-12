Devil May Cry 5: un assaggio dei filmati live-action esclusivi della Deluxe Edition

Il prossimo 8 marzo, Devil May Cry 5 arriverà sugli scaffali fisici e digitali anche in edizione Deluxe. Questa speciale versione del gioco, pre-ordinabile al prezzo di 69,99 euro, conterrà diversi contenuti aggiuntivi.

I giocatori che opteranno per la Deluxe Edition di Devil May Cry 5 otterranno, oltre al gioco base, anche le armi Devil Breaker (Pasta Breaker, Sweet Surrender e Mega Buster), l'arma di Dante Cavaliere R, musiche di battaglia aggiuntive tratte dai primi quattro capitoli della saga, voci alternative per gli annunciatori dello stile e dei filmati con azione dal vivo.

Quest'oggi, l'account Twitter ufficiale ci ha fornito un assaggio di questi contenuti in live-action con un breve teaser trailer di 19 secondi, che potete trovare in cale alla notizia. Il filmato in questione strappa più di una risata, poiché è stato volutamente realizzato con una CGI scadente. Tra i commenti, un utente ha ipotizzato che si tratta di una sorta di storyboard in live-action che gli sviluppatori hanno impiegato come modello per animare i personaggi del gioco. Non sappiamo quanto materiale video verrà allegato alla Deluxe Edition, ma a quanto pare ci sarà da divertirsi... se vi piace il genere, ovviamente.

Cosa ne pensate? Ricordiamo che Devil May Cry 5 verrà pubblicato l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'ultimo gameplay trailer pubblicato da Capcom è stato mostrato in azione V, terzo personaggio giocabile dopo Nero e Dante. V combatte con tre demoni al suo fianco, tutti controllabili dal giocatore: l'uccello del tuono Griffon, la pantera Shadow e il possente Nightmare