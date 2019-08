Devil May Cry 5 avrà un DLC? Un video misterioso alimenta le speranze dei fan

Nel corso di un panel tenuto in occasione dell'Anime Festival Orlando 2019, Reuben Langdon e Dan Southworth, rispettivamente doppiatori di Dante e Vergil in Devil May Cry 5, hanno mostrato in gran segreto ai partecipanti dell'evento un misterioso video realizzato e commissionato da Capcom.

Prima che potesse partire partire, i due attori hanno chiesto al pubblico di mettere via i cellulari e qualsiasi altro dispositivo in grado di riprendere il filmato, anche perché sarebbe stata la stessa Capcom a diffondere il video tramite i suoi canali nelle settimane successive.

La notizia ha inevitabilmente riaccesso il fuoco della speranza tra i fan dell'acclamato stylish action di Capcom, che sin da subito avevano preso consapevolezza che il titolo non avrebbe ricevuto alcun DLC (ad esclusione del Bloody Palace) dopo il lancio, come precisato dagli stessi sviluppatori della compagnia di Osaka. Chissà, però, che dopo i positivi risultati finanziari fatti registrare dal gioco, Capcom non abbia cambiato idea al riguardo.

Come spiegato dai doppiatori, in ogni caso, ne sapremo di più molto presto, e le eventuali conferme o smentite arriveranno presumibilmente durante la GamesCom 2019 di Colonia che si terrà dal 20 al 24 agosto. Accogliereste con favore l'annuncio di un'espansione di Devil May Cry 5?