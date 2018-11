Devil May Cry 5 avrà una demo? Capcom non lo esclude

Durante l'ultimo livestream di Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno e Matt Walker di Capcom hanno mostrato nuove sequenze di gioco ed hanno commentato i rumor riguardo il lancio di una demo giocabile del nuovo DMC.

Lo staff di Capcom non ha escluso questa opzione anche se purtroppo non è stato possibile ottenere una conferma, il Community Manger Matthew Edwards si è però sbilanciato affermando che "sappiamo bene quanto una demo sia richiesta e Capcom tiene sempre ben presenti le richieste dei fan", parole che non chiudono del tutto la porta al lancio di una futura demo.

Devil May Cry 5 uscirà l'8 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, un nuovo video gameplay sarà mostrato il 7 dicembre durante i The Game Awards, che proprio in questa occasione possa arrivare l'annuncio della demo giocabile?