Devil May Cry 5 avrà una modalità multiplayer online?

Capcom non ne ha fatto alcuna menzione sino ad oggi ma, stando a quanto riportato dalle pagine del PlayStation Store US, Canada, UK e Italia, Devil May Cry 5, prossimo capitolo della celebre serie action, presenterà una misteriosa modalità multiplayer online.

Come potete osservare tramite lo screenshot che trovate in calce alla notizia, le descrizioni del prodotto fornite dal PlayStation Store citano il gioco online (opzionale) con la possibilità di prender parte a partite da 2 o 3 giocatori (che necessitano di un abbonamento al PlayStation Plus per poter usufruire delle funzionalità online).

Difficile dire di cosa possa trattarsi con esattezza, ammesso che quanto riportato in descrizione sia corretto. C'è da tenere in considerazione, in ogni caso, che il gioco presenta tre personaggi giocabili: Nero, Dante ed un terzo di cui non conosciamo ancora l'identità. Premesso questo, è possibile ipotizzare che il gioco possa implementare una modalità co-op online grazie alla quale i giocatori potrebbero divertirsi a fare a pezzi demoni in compagnia. Rimaniamo a questo punto in attesa di eventuali confereme o smentite da parte di Capcom.

Vi ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 marzo 2018. In occasione del TGS, è stato svelato un nuovo trailer, la key art e la Deluxe Edition del gioco.