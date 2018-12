Devil May Cry 5: cambia il cantante del tema di Dante, il precedente accusato di molestie

Lo scorso settembre, Capcom ha svelato "Subhuman", il main theme musicale dedicato a Dante in Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della fortunata serie hack and slash atteso al debutto nel 2019.

Inizialmente accolto con il favore dei fan, la composizione è andata incontro ad alcuni problemi dovuti alle accuse rivolte al cantante Eddie Hermida, conosciuto per essere il frontman della band deathcore Suicide Silence. A quanto pare, Hermida avrebbe molestato sessualmente una fan minorenne del gruppo, notizia che ha immediatamente scatenato un'ondata di polemiche nei suoi confronti e, indirettamente, sul tema musicale del gioco.

Una volta venuta a conoscenza del fatto, Capcom ha quindi deciso di oscurare il video della canzone, commentando così la controversa vicenda:

"La musica è stata registrata prima che l'incidente venisse alla luce, noi non ne eravamo a conoscenza. Comunque, dato che ora abbiamo preso consapevolezza dell'accaduto, Capcom non utilizzerà più la canzone a fini pubblicitari. Stiamo anche valutando quali possibilità abbiamo ora per il gioco completo, a seconda di vari fattori quali le nostre risorse".

Tra le possibilità prese in esame, la compagnia ha infine deciso di ingaggiare il cantante Michael Barr, mentre l'arrangiamento musicale a cura di Cody Matthew Johnson e Mark Heylmun riamarrà invariato. In cima alla notizia potete invece dare un ascolto alla versione originale della canzone, ripubblicata online dal canale YouTube BlackBelt Gaming.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 uscirà su PC, PS4 e Xbox One l'8 marzo 2019. Ai Game Awards 2018 si terrà una performance live musicale dedicato proprio al gioco di Capcom.