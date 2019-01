Devil May Cry 5: Capcom annuncia il tour di concerti The Devil Awakens

Se le demo, i video di gameplay e le varie anticipazioni su Devil May Cry 5 non vi hanno soddisfatto appieno, Capcom potrebbe aver trovato un nuovo modo per catturare la vostra attenzione: un concerto dal vivo ispirato al celebre videogioco.

La software house ha infatti annunciato il primo evento del tour The Devil Awakens The Official Devil May Cry Concert, che avrà luogo il prossimo 28 Marzo alla Brighton Music Hall di Allston, Massachussets, negli Stati Uniti, peraltro in coincidenza con il PAX East di Boston, poco distante, che si terrà dal 28 al 31 Marzo.

La descrizone ufficiale dell'evento dice: "The Devil Awakens è il live concert tour ufficiale di Devil May Cry, per celebrare il ritorno del franchise più emozionante ed eccitante di Capcom con DMC5. Ascolta le feroci schitarrate ispirate ai combattimenti di Dante nel Devil Trigger Mode, il bassista che picchia forte sulle corde come per canalizzare la potenza del braccio Devil Bringer di Nero, e le potenti parti vocali eseguite da una talentuosa rock band in sincronia con filmati in alta qualità mostrati su uno schermo gigante, ed uno spettacolo di luci. Sarà il concerto ispirato a un videogame più elettrizzante di sempre, con arrangiamenti rock/metal di tutte le canzoni della storia del gioco".

Insomma, un concerto che i fan della musica rock e delle avventure di Dante, non possono proprio perdersi. Nell'attesa, o se vi riuscisse difficile recarvi negli Stati Uniti per l'evento, vi ricordiamo che è in arrivo una nuova demo di Devil May Cry 5 il 7 febbraio, in attesa del gioco completo disponibile dall'8 marzo.