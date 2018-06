Devil May Cry 5: Capcom parla del nuovo look adottato da Nero

Quello di Devil May Cry 5 è stato senza dubbio uno degli annunci più graditi del recente E3 2018. Il protagonista indiscusso del trailer proiettato durante la conferenza Microsoft è Nero, che si è presentato con un look inedito e diverso da quello che aveva in Devil May Cry 4.

In un'intervista concessa a Famitsu, i produttori Maki Okabe e Matthew Walker hanno discusso del nuovo design del figlio di Vergil e dei motivi che hanno spinto il team ad adottarlo. "Secondo Itsuno [director del gioco, ndr] questo modello è stato scelto per farlo sembrare più giovane di Dante, e per mostrare chiaramente che si tratta del figlio di Vergil", ha dichiarato Matthew. Subito dopo, Okabe ha aggiunto: "Alcuni fan hanno detto 'sembra proprio come suo padre!', e io sono stato molto felice che abbiano notato la somiglianza".

A giudicare dai pareri reperibili in rete, il nuovo design di Nero è stato generalmente ben accolto dai giocatori. Voi cosa ne dite? Vi piace? Ricordiamo che Devil May Cry 5 è in viluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre la sua uscita è prevista per il mese di marzo 2019. Capcom ha anche svelato alcune informazioni su gameplay, trama e personaggi.