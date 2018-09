Devil May Cry 5: Capcom rimuove un video promozionale con la musica dei Suicide Silence

Problemi per Capcom: la casa di Osaka ha pubblicato un video promozionale di Devil May Cry 5 con il Battle Theme di Dante (intitolato Subhuman), fino a qui nulla di strano... se non fosse che la community ha riportato alla luce una condotta non proprio esemplare da parte del cantante dei Suicide Silence, gruppo autore della canzone.

Secondo quanto riportato, Eddie Hermida sarebbe stato accusato lo scorso anno di aver utilizzato approcci non convenzionali con una fan minorenne del gruppo. Il cantante avrebbe pubblicato un post di scuse su Facebook (ora scomparso) dopo le accuse mosse da parte di una diciassettenne, la quale sosteneva che il cantante le avrebbe inviato continuamente immagini esplicite mai richieste. Hermida si era dunque scusato aggiungendo di non sapere che la ragazza fosse minorenne.

Cosa farà dunque ora Capcom? La redazione di Vice Waypoint ha contattato la compagnia, la quale ha così risposto: "La canzone è stata registrata prima che il fatto venisse reso noto e non ne eravamo a conoscenza. Adesso però la situazione è cambiata e non possiamo fare finta di nulla. Il Battle Theme di Dante non verrà più utilizzato da Capcom e stiamo decidendo come muoverci per il gioco completo, la scelta finale dipende da molti fattori, non ultimo dal lato economico."

Devil May Cry 5 è atteso per l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, un nuovo trailer è stato pubblicato questa settimana in occasione del Tokyo Game Show.