Devil May Cry 5: Censurata una scena di Gioco nella Versione Occidentale Playstation 4?

Devil May Cry 5 è finalmente disponibile per tutti i giocatori che non vedevano l'ora di tornare a vestire i panni di Dante su Pc e sulle console ammiraglie di Casa Sony e Microsoft.

Con la pubblicazione del Titolo, tuttavia, alcuni giocatori sembrano essersi accorti di una peculiarità della versione occidentale Playstation 4 del Gioco. Pare infatti che una delle Cut-Scene del Gioco sia stata oggetto di una parziale censura. Protagonista della stessa è il personaggio femminile Trish.

Senza fornire dettagli che potrebbero risultare sgraditi spoiler, sembra infatti che una particolare scena di Devil May Cry 5, in cui il personaggio appare svestito, sia stata modificata nella versione occidentale PS4 del Gioco. Alcune parti del corpo di Trish sarebbero infatti state "celate" tramite un espediente artistico, che sfrutta alcuni effetti di luce per celare parzialmente la figura della donna. Non offriremo ulteriori dettagli, in quanto molti Lettori e Lettrici potrebbero non aver ancora raggiunto tale punto della storia. Per coloro che vogliono saperne di più, segnaliamo però la presenza sulla piattaforma Youtube di una Video Comparativa della scena in questione, nella versione giapponese e in quella in lingua inglese del Gioco. Fatto piuttosto curioso, la differente illuminazione sembra non essere presente nelle versioni PC ed Xbox One di Devil May Cry 5.

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è gia disponibile la nostra recensione di Devil May Cry 5, a cura di Francesco Fossetti, ed una mini guida dedicata all'ottenimento del finale segreto del Gioco.