Devil May Cry 5: come eseguire Combo SSS con Dante, Nero e V

Dopo avervi mostrato come ottenere tutte le missioni segrete di Devil May Cry 5, in questa mini-guida vi spiegheremo come eseguire combo SSS con i tre personaggi giocabili del nuovo action game di Capcom: Dante, Nero e V.

Dante

Dante ha molte mosse a portata di mano ed è uno dei personaggi più complessi del gioco. Dal momento che la maggior parte dei fan di Devil May Cry conosce i suoi diversi stili di combattimento, non sarà molto difficile accumulare punti combo vestendo i suoi panni. Dante dispone di numerose armi fin dall'inizio, e ne avrà a disposizione ancora di più nel corso dell'avventura, spaziando tra armi da mischia e dalla distanza che possono essere utilizzate in combinazione per ottenere il rank SSS. La possibilità di passare da un'arma all'altra è il vero asso nella manica di Dante. Sfruttate questa abilità per concatenare le combo e infliggere numerosi colpi in rapida successione ai nemici, così da aumentare il vostro punteggio di stile.

Nero

Probabilmente Nero è il personaggio più difficile da usare, ma con i giusti accorgimenti è possibile ottenere combo SSS senza troppi grattacapi. Oltre a utilizzare tutte le strategie di base, è importante padroneggiare la schivata Nero che consente di evitare i colpi dei nemici. Una volta che avrete messo a segno una bella combo con l'arma da mischia, potete iniziare a incrementare il punteggio passando ai vostri Devil Breaker. Questi possono colpire più nemici contemporaneamente, aiutandovi a raggiungere il rank SSS. Inoltre potete provare a usare la tecnica di carica con la Red Queen per ottenere ulteriori punti stile. Toccando il grilletto L2 (LT) caricherete e accenderete la spada di Nero. Molti dei Devil Breaker hanno capacità di carica estremamente potenti, quindi usateli nelle vostre combo.

V

Giocando nei panni di V sarà ancora più semplice ottenere il rank SSS. Per sfruttare a pieno le sue potenzialità dovrete padroneggiarne le combo, imparando a mantenere una buona posizione per sferrare ogni tipo di attacco: V è infatti l'unico personaggio in grado di colpire sempre i nemici in contemporanea con attacchi fisici e dalla distanza. Una buona tecnica è quella di spostarsi sul campo di battaglia mentre si sfruttano Griffon e Shadow per tenere a bada i nemici. Per dare un'impennata ai vostri punti stile assicuratevi di sfruttare Griffon e il Devil Trigger mentre usate la pantera. Come sempre, ricordatevi di non farvi colpire dagli avversari in modo da non spezzare la combo.

