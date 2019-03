Devil May Cry 5: come ottenere Gemme Rosse velocemente

Nel nuovo Devil May Cry 5 è possibile potenziare la armi e le abilità disposizione di ogni personaggio. Per farlo dovrete sborsare una grande quantità di Gemme Rosse: di seguito vi spieghiamo come ottenerle nel modo più veloce possibile.

Per ottenere le Gemme Rosse in Devil May Cry 5 vi consigliamo di concentrarvi sulle seguenti attività:

Combattimento

Le Gemme Rosse si ottengono mentre uccidete i nemici, ma ne riceverete molte di più aumentando il vostro punteggio di stile. Durante gli scontri, dunque, cercate sempre di massimizzare i vostri punteggi, così da ottenere ancora più Gemme Rosse nel corso dell'avventura. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo giù spiegato come effettuare combo SSS con Dante, Nero e V.

Blocchi di Gemme e Alberi

Se individuate i blocchi di Gemme e gli alberi rossi, assicuratevi di distruggerli con gli attacchi base della spada. I grappoli sono abbastanza comuni, ma gli alberi di sangue demoniaco cristallizzato solitamente sono nascosti in aree difficili da raggiungere o da individuare. Esplorate sempre con attenzioni gli scenari, senza lasciarvi sfuggire l'occasione di ottenere qualche Gemma extra.

Cappello del Dr. Faust

Il Cappello del Dr. Faust si sblocca con Dante dopo la missione 13. Quando lo indossate, tutti i nemici colpiti dal cappello verranno marchiati. Attaccando un nemico marcato, quest'ultimo rilascerà una grande quantità di Gemme Rosse che dovrete premurarvi di raccogliere. Dal momento che attaccando con il cappello perderete a vostra volta delle Gemme, per ottenere dei reali benefici dovrete padroneggiare a dovere le combo e il sistema di combattimento. Facendo un lavoro preciso e pulito riuscirete a guadagnare una buona quantità di Gemme Rosse.

Ottenere 85.000 Gemme Rosse in un minuto

Dopo aver potenziato il Cappello del Dr. Faust fino al livello 4, rigiocate la missione 13. Verso la fine della missione dovrete distruggere quattro coaguli di sangue per far avanzare la storia, ma ci saranno anche quattro nidi di mostri che depongono le uova. Equipaggiate il Cappello del Dr. Faust, passa allo stile di combattimento a distanza (premendo la freccia sinistra sul d-pad), bloccate i nemici con il dorsale destro e premete a ripetizione il pulsante Cerchio/B finché non saranno tutti morti. Se fatto correttamente, i giocatori dovrebbero accumulare oltre 85.000 Gemme Rosse in un singolo minuto. Quando tutti i nemici saranno morti, ricaricate il checkpoint e ripetete l'operazione. La procedura viene mostrata nel video riportato in cima.