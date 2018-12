Devil May Cry 5: concerto ai Game Awards 2018 e panel alla GDC 2019

Neppure Devil May Cry 5 salterà l'appuntamento con gli attesissimi Game Awards 2018. Non è ancora chiaro se verrà mostrato del materiale inedito, ma sappiamo per certo che le sue musiche verranno suonate in un concerto dal vivo durante la cerimonia di premiazione.

Ad annunciarlo è stato il conduttore Geoff Keighley, che in questi giorni ci sta caricando di aspettative con le sue anticipazioni. Quante e quali tracce verranno suonate? In molti puntano su Devil Trigger composta da Ali Edwards, ma non è escluso che possa essere eseguito anche un inedito. Lo scopriremo tra pochissimi giorni: l'evento prenderà il via alle ore 02:30 di venerdì 7 dicembre.

Capcom, intanto, ha già annunciato la sua partecipazione alla Game Developers Conference che si terrà a San Francisco dal 18 al 22 marzo, pochi giorni dopo il lancio del gioco fissato per l'8 marzo. Durante il panel, intitolato Devil May Cry 5: Creating a Standout Action Game, il director Hidetaki Itsuno e i produttori Michiteru Okabe e Matt Walker parleranno dello sviluppo del titolo e dell'approccio seguito dal team per creare degli action game di qualità. Un argomento senza dubbio interessante, specialmente per i giocatori che a quel punto avranno già completato il gioco.

In tempi recenti, il titolo si è mostrato in un lungo showcase dedicato a Dante. Sui listini di Amazon.com, intanto, è apparsa la Collector's Edition di Devil May Cry 5, che purtroppo non è ancora stata annunciata per il mercato italiano.