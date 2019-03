Devil May Cry 5 conquista il Regno Unito e debutta al Vertice della Classifica

Debuttato in tutto il mondo venerdì 8 marzo, Devil May Cry 5 ha già conseguito alcuni importanti risultati. Dopo aver ottenuto il secondo miglior lancio su Steam per un Gioco Capcom, Dante va alla conquista del Regno Unito.

Devil May Cry 5 debutta infatti al vertice delle classifiche di vendita del Paese, conquistandone l'ambito primo posto. L'ultimo episodio di questa amata Saga videoludica a raggiungere il medesimo risultato dai tempi della pubblicazione di DmC: Devil May Cry, sviluppato da Ninja Theory. Le stime più recenti quantificano il risultato in quasi 21.000 copie fisiche vendute. Di seguito, vi riportiamo i primi dieci posti in classifica:

Devil May Cry 5 Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe Anthem FIFA 19 Far Cry: New Dawn The LEGO Movie 2 - The Videogame Super Smash Bros. Ultimate Metro: Exodus Grand Theft Auto V

Il Gioco Capcom va così a sostituire Anthem, che, rispetto alla scorsa settimana, si ferma al quarto posto. Medaglia d'argento per l'ambizioso Red Dead Redemption 2, mentre il bronzo viene conquistato da Mario Kart 8 Deluxe, esordito su Nintendo Switch nell'aprile del 2017. Anche i cittadini britannici contribuiscono ad offrire a Devil May Cry 5 un'accoglienza calorosa, che sembra aver messo d'accordo tanto il pubblico quanto la critica specializzata, le cui valutazioni hanno garantito alle nuove avventure di Dante ottimi voti su Metacritic.