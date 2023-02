Devil May Cry 5: un cosplay di Nico la tuttofare, il supporto di Nero e Dante

Devil May Cry è una serie di videogiochi d'azione sviluppata da Capcom, che ha debuttato nel 2001. Il gioco si svolge in un mondo gotico e oscuro, dove i demoni cercano di invadere la Terra. Si assume il ruolo di Dante, un cacciatore di demoni mezzo umano e mezzo demone, che ha come obiettivo quello di sconfiggere i demoni e salvare il mondo.

Dante è il personaggio principale della serie Devil May Cry. Questo cacciatore di demoni è un personaggio iconico nel mondo dei videogiochi, ma non è di certo l'unico a tessere le trame di questa saga di Capcom, specie negli ultimi anni con i titoli che di recente lo hanno visto fare a cambio con Nero. Ma il cast ultimamente si è allargato ulteriormente.

Devil May Cry 5 è l'ultimo capitolo della serie, uscito nel 2019, che continua la storia di Dante e dei suoi alleati nella lotta contro i demoni. Nel gioco, i giocatori controllano tre personaggi giocabili diversi, Dante, Nero e V, ognuno con le proprie abilità e stili di combattimento. Ci sono però dei personaggi di supporto come Nico, che hanno segnato la storia con il proprio contributo, permettendo a Devil May Cry 5 di elevarsi.

Nicoletta Goldstein, alias Nico, è una meccanica e inventrice di armi, nonché nipote di Nell Goldstein, che cita spesso durante il videogioco. Nico fornisce armi e potenziamenti ai protagonisti, consentendo ai giocatori di personalizzare le loro armi e potenziarle in modi unici. Questo cosplay di Nico da Devil May Cry 5 realizzato da Oripiepie la ritrae perfettamente in officina, con il suo modo di fare sopra le righe e con un corpo coperto di tatuaggi. Ritornando ai protagonisti, c'è anche questo doppio cosplay di Dante e Vergil.