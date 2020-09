Devil May Cry 5, Dante per arredare casa? Ci pensa la colossale statua in scala 1:2!

In occasione dell'edizione 2020 del Tokyo Game Show, Capcom ha sfruttato la vetrina per presentare nuovi dettagli sulle caratteristiche di Devil May Cry V Special Edition, riedizione del titolo destinata alle console next gen, ma non solo!

Durante il panel dedicato all'apprezzato action game, la software house ha dato spazio anche alla presentazione di una colossale statua dedicata al suo indiscusso protagonista: Dante. Prodotta dall'ormai più che nota Prime 1 Studio, compagnia nipponica tra i leader del settore, l'oggetto si presenta in scala 1:2, proponendo al pubblico una versione dimezzata del personaggio della saga Capcom.

Con un notevole livello di dettaglio, la statua ha una dimensione decisamente importante, come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news. Accompagnato dall'iconico cappotto di pelle scarlatto, da folta e candida capigliatura e pratici stivali, Dante si prepara ad irrompere nei salotti degli appassionati, come oggetto d'arredamento dalla natura quantomeno peculiare: cosa ne pensate, lo collochereste nella vostra abitazione?



Presentato nel corso dell'ultimo evento a tema PlayStation 5, il reveal trailer di Devil May Cry V Special Edition ha presentato la versione next gen del titolo, in arrivo su PS5 e Xbox Series X. Su entrambi gli hardware, il titolo sarà disponibile sin dal giorno del lancio.