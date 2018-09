Devil May Cry 5: Dante impugna Sparda in un video gameplay dal Tokyo Game Show

In occasione del Tokyo Games Show 2018, Devil May Cry 5 è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay di circa 9 minuti. Il video, riportato in cima alla notizia, ci permette di vedere Dante in azione durante una boss fight.

La prima parte del filmato mostra diversi combattimenti con i nemici, mostrando le movenze di Dante e le diverse tipologie di avversari che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. Il bello arriva a partire dal minuto 3:40, quando il celebre personaggio arriva a confrontarsi con il Cavaliere Angelo in una boss fight all'ultimo sangue, impugnando l'iconica Sparda (una spada molto familiare ai fan della serie).

Ricordiamo che durante la fiera giapponese è stato mostrato un nuovo trailer e una nuova Key Art, senza dimenticare l'annuncio della Deluxe Edition di Devil May Cry 5, una speciale edizione che include diverse armi Devil Breaker aggiuntive (Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender, Mega Buster) e l'arma Cavaliere R di Dante. Ricordiamo che il nuovo action game di Capcom sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità in ambito videoludico, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.