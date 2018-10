Devil May Cry 5: Dante in azione con le armi Cerberus, Balrog e Cavaliere

Nel corso del New York Comic-Con, Capcom ha tenuto un panel dedicato a Devil May Cry 5. L'incontro, purtroppo, non è stato trasmesso in diretta, ma grazie ad alcuni filmati catturati off-screen reperibili sul canale R K possiamo farci un'idea su ciò che è stato mostrato.

In uno dei filmati, ad esempio, è possibile vedere Dante in azione mentre utilizza Cerberus, il nunchaku apparso per la prima volta in Devil May Cry 3: Dante's Awakening. È infuso con il potere del ghiaccio e dispone di tre modalità di combattimento. In un altro, invece, il cacciatore di demoni utilizza il set di guanti e stivali Balrog, di tipo fuoco. Spazio poi anche a Cavaliere, la motocicletta demoniaca che può essere utilizzata in mischia dividendola in due seghe circolari, e al cappello Faust, che permette di utilizzare gli Orb Rossi come mana e ottenerne ancora di più sconfiggendo i nemici.

Trovate i video allegati in cima e in calce a questa notizia, buona visione! Ricordiamo che Devil May Cry 5 verrà pubblicato il prossimo 8 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi Hdetaki Itsuno ha parlato del carattere e della genesi di Nico Goldestein, la ragazza che affiancherà Nero nel corso dell'avventura, e abbiamo scoperto che il titolo girerà in 4K/60fps su PlayStation 4 Pro.