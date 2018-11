Devil May Cry 5: Dante in azione nel nuovo showcase commentato dagli sviluppatori

Come largamente anticipato nei giorni scorsi, quest'oggi è andata in onda una trasmissione interamente dedicata a Dante, uno dei tre personaggi giocabili di Devil May Cry 5. Gli altri due, ricordiamo, saranno Nero e V.

Lo showcase dedicato al nostro cacciatore di demoni preferito ha visto la partecipazione di diversi ospiti illustri, ovvero il game director Hideaki Itsuno, il produttore Matt Walker e il community manager Matt Edwards. La qualità della replica, a dire il vero, lascia piuttosto a desiderare, ma ci permette di studiare in maniera approfondita il sistema di combattimento di Dante, che per l'occasione si è cimentato in un numero considerevole di combattimenti, e di osservare il moveset dei nemici. Per l'occasione, sono state impiegate armi come Cavaliere, la motocicletta demoniaca che può essere divisa in due seghe circolari e impiegata in mischia, e Balrog, un set di guanti e stivali carichi di energia infuocata. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Devil May Cry 5 verrà pubblicato l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il giornalista e conduttore Geoff Keighley ha dichiarato che il titolo di Capcom sarà uno dei protagonisti dei Game Awards 2018: secondo alcuni, verranno finalmente svelati dei dettagli sul misterioso terzo personaggio giocabile, V.