Devil May Cry 5: Dante in azione nel nuovo video gameplay

Dopo aver visto diversi video gameplay dedicati a Nero, possiamo finalmente dare uno sguardo ad un nuovo filmato di gioco tratto da Devil May Cry 5 incentrato su Dante. Il video, pubblicato dal canale di Capcom UK, è visionabile in cima alla notizia.

Il video ci permette quindi di osservare Dante nel mentre esplora le ambientazioni di gioco, risolve dei semplici enigmi e, ovviamente, fa a pezzi i demoni che di volta in volta si trova ad affrontare. Il video gameplay termina in bellezza mettendo in mostra una spettacolare boss battle contro un demone alato che costringe il giocatore a variare diverse volte il suo stile di combattimento. Vi segnaliamo inoltre che tutte le cutscene del filmato sono bypassate, e che quindi non c'è il rischio di incappare in grossi spoiler.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà pubblicato da Capcom l'8 marzo 2019. La compagnia giapponese ha affermato che lo stile di combattimento di V, il terzo personaggio giocabile, saprà sorprendere i fan. Di recente, è stato confermato che l'action game girerà a 4K (upscalati) a 60 frame-per-secondo su PlayStation 4 Pro. Se interessati ad approfondire ulteriormente il gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Devil May Cry 5.