Devil May Cry 5: data di lancio prezzo per il DLC di Vergil su PS4, Xbox One e PC

Tra le principali attrattive di Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 e Xbox Series X, oltre al comparto tecnico migliorato, c'è la possibilità di giocare nei panni di Vergil, il fratello di Dante. Per fortuna, potranno impersonarlo anche i giocatori PS4, Xbox One e PC grazie ad un DLC che verrà pubblicato entro la fine di quest'anno.

Capcom ha annunciato che il DLC di Vergil potrà essere acquistato sulle piattaforme dell'attuale generazione a partire dal 15 dicembre al prezzo di 4,99 euro, quindi ad un mese circa di distanza dal lancio di Devil May Cry 5: Special Edition, fissato (anche in formato fisico) per il 10 novembre su Xbox Series X|S e il 19 novembre su PlayStation 5. Vergil potrà essere utilizzato in tutte le missioni della storia, nel Palazzo di Sangue e nel Vuoto.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Devil May Cry 5: Special Edition per PS5 e Xbox Series X|S offrirà un bel po' di miglioramenti tecnici, come il Ray-Tracing (non su Xbox Series S), i caricamenti rapidi, la Modalità Turbo (velocità di gioco 1,2 volte superiore al normale) e una modalità a 120fps, oltre alla difficoltà Cavaliere oscuro leggendario, in cui ogni combattimento vede l’arrivo di molte più orde di nemici rispetto agli altri gradi di difficoltà, con conseguente aumento del caos a schermo.