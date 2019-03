Devil May Cry 5 debutta al primo posto della classifica italiana

Devil May Cry V di Capcom debutta al primo posto della classifica software italiana relativa alla decima settimana del 2019. Sul podio anche l'immancabile FIFA 19 e Grand Theft Auto V, ancora al top nonostante i tanti anni passati dal lancio.

Classifica Italiana 18 marzo 2019

Devil May Cry 5 FIFA 19 Grand Theft Auto V Minecraft Nintendo Switch Edition Red Dead Redemption 2 New Super Mario Bros U Deluxe Assassin's Creed Odyssey Minecraft PlayStation 4 Edition Jump Force Super Mario Party

Il nuovo Devil May Cry V riesce ad agguantare il gradino più alto del podio, in Top 10 trovano spazio anche Red Dead Redemption 2, New Super Mario Bros U Deluxe, Assassin's Creed Odyssey, Minecraft (nelle versioni PS4 e Switch), Jump Force e Super Mario Party, mentre scompaiono dalle prime dieci posizioni Anthem, Metro Exodus, Kingdom Hearts III e Resident Evil 2 Remake.

AESVI ha anche pubblicato la classifica dei primi tre giochi più venduti in Italia a febbraio 2019: al primo posto troviamo Kingdom Hearts III, seguito da FIFA 19 e Grand Theft Auto V.