Devil May Cry 5: la demo della GamesCom è pronta, l'annuncio di Itsuno

Pubblicando un nuovo post sul proprio profilo Twitter, il director Hideaki Itsuno ha deciso di far crescere ulteriormente l'attesa per l'arrivo di Devil May Cry 5 annunciando che la demo del titolo che sarà presentata in formato giocabile alla GamesCom è ora finalmente pronta.

Coloro che parteciperanno all'evento di Colonia, quindi, potranno per la prima volta mettere le proprie mani sul nuovo action di Capcom. Sfortunatamente, non sono ancora stati discussi i dettagli riguardanti i contenuti di gioco a cui i fan potranno accedere, ma sarà certamente interessante sapere quale sarà il feedback dei fan in trepidante attesa. Tra le altre cose, il publisher nipponico ha già confermato nelle scorse settimane che, oltre allo stesso Devil May Cry 5, anche Resident Evil 2 sarà presente in fiera in formato giocabile.

Vi ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà pubblicato durante la stagione primaverile del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo la GamesCom, Capcom tornerà a trattare del suo action game in occasione del Pax West che si terrà il 31 agosto, e che vedrà la presenza di un panel interamente dedicato al titolo. Se interessati ad un approfondimento su Devil May Cry 5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata.