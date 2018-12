Devil May Cry 5: demo disponibile su Xbox, contenuti, peso e bonus per i giocatori

La demo giocabile di Devil May Cry 5 è ora disponibile in esclusiva temporale su Xbox One, il file pesa 7.57 GB e può essere scaricato anche dallo store italiano. Ma quali sono i contenuti della demo di DMC5?

"Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell'azione di gioco che i fan stavano aspettando. Dai un'occhiata a una parte del gioco in questa demo con Nero che usa i suoi poteri e il Devil Breaker per uccidere i nemici che infestano Red Grave City. Inoltre, se hai dati di salvataggio di questa demo sul tuo sistema otterrai 30.000 gemme rosse nella versione completa del gioco!"

La demo, così come il gioco completo, risulta ottimizzata per Xbox One X con supporto 4K e HDR, coloro che giocheranno con la versione di prova riceveranno 30.000 gemme rosse da utilizzare nel gioco completo, a patto di conservare il file di salvataggio. La demo di Devil May Cry 5 dovrebbe arrivare in futuro anche su PC e PlayStation 4, al momento però non ci sono notizie riguardo una possibile data di lancio su queste piattaforme.